Gesamtschulen in Mönchengladbach Suche nach einer schnellen Lösung für mehr Schulplätze

Es wird noch Jahre dauern, bis eine zusätzliche, dann siebte Gesamtschule in der Stadt gebaut ist. Der favorisierte Standort ist an der Breite Straße. Aber schon früher soll zusätzlicher Platz für mehr Schüler an Gesamtschulen geschaffen werden. Dafür sollen für den Übergang als Interimslösung entweder mehr Klassenräume an bestehenden Gesamtschulen geschaffen werden oder aber eine Interimsschule an einem Standort entstehen. Der Stand der Planungen sollte eigentlich am Mittwoch im Schulausschuss diskutiert werden. Die Vorlage verschob Schuldezernentin Christiane Schüßler aber in die nächste Sitzung des Ausschusses.