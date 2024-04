Diskussion in Mönchengladbach Wie sich Rechtsextremismus im Alltag äußert

Als Impulsrednerin eröffnete SPD-Bürgermeisterin und Awo-Mitarbeiterin Josephine Gauselmann den Diskussionsabend. Sie lobte dabei den hohen Anteil von Jugendlichen bei den nach eigenen Angaben geschätzten 10.000 Teilnehmenden an der Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Gladbacher Sonnenhausplatz am 25. Januar. „Viele haben gefühlt, widersprechen zu müssen“, sagte Gauselmann und betonte: „Wir müssen uns aktiv gegen die wehren, die unser Land spalten wollen“, so die Bürgermeisterin. Die 17-jährige Lilli Steigels, frisch gewählte Vorsitzende des Jugendparlaments, ergänzte: „Es waren viele junge Menschen auf der Demo, doch es reicht nicht, eine Demo zu machen, es ist ein Prozess, den man beibehalten muss.“