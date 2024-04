Von Pink bis Pur Diese Stars kommen im Sommer 2024 nach Mönchengladbach

Es gibt wohl kaum eine Big Band in Deutschland, in der so viele hochkarätige Musiker spielen, wie im Showorchester der Bundeswehr. Am Sonntag, 26. Mai, tritt die Gruppe ab 20 Uhr im Kunstwerk in Wickrath auf. Besucher dürfen sich auf einen klanggewaltigen Abend freuen. Karten für das Konzert kosten zwischen 40,20 und 79,90 Euro und sind unter anderem hier erhältlich.