Ratssitzung Mönchengladbach: Verzögerungen beim Ogata-Ausbau

Mönchengladbach Die Groko entdeckt bei der Verlegung des BIS-Zentrum-Standorts die Bedeutung von sachgebundenen Fördergeldern. Und die Vergabe für Erweiterungen zugunsten von Offener Ganztagsbetreuung gerät zur Hängepartie.

BIS-Zentrum Die ursprüngliche Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, nämlich die Gebäude an der Bismarckstraße, in denen das „Zentrum für offene Kulturarbeit“ untergebracht ist, zu sanieren, ist vom Tisch. Was nicht heißt, dass die dringend notwendige Sanierung erneut verschoben wird. Stattdessen wird geprüft, ob das BIS-Zentrum in die Umgestaltung am Abteiberg im Bereich des Museums mit einbezogen werden kann. Dafür machen sich seit Monaten die Kulturpolitiker der Groko, Dieter Breymann (CDU) und Ulrich Elsen (SPD), stark, hatten einen entsprechenden Antrag auch bereits im Hauptausschuss gestellt. Bis Frühjahr 2020 soll demnach die Verwaltung vorlegen, wie sich das BIS in die Pläne für den Abteiberg integrieren ließe. Die im Haushalt für die Sanierung bereitgestellten Mittel sollen auf den Standort Abteiberg umgewidmet oder, falls der nicht realisierbar sei, für die Sanierung an der Bismarckstraße verwendet werden. Jetzt wurde der Antrag um einen nicht unwichtigen Punkt ergänzt: Sollten nämlich die für die Sanierung beantragen Fördergelder (nach Informationen unserer Redaktion etwa 1,8 Millionen Euro) tatsächlich positiv beschieden werden, werden sie für die Sanierung der beiden Häuser an der Bismarckstraße verwendet. Und das auch, wenn das BIS an den Abteiberg zieht. Voraussetzung für die Zuschüsse ist allerdings, dass dann an der Bismarckstraße auch eine städtische Kultureinrichtung einzieht. Diesem letzten Punkt stimmte der Stadtrat einmütig zu. Bei den anderen hatten Grüne und FDP, in Teilen auch die Linke Bedenken. Weil nicht beide Gebäude an der Bismarckstraße im Fall der Verlagerung als zu sanierend genannt werden (Linke und Grüne befürchten Verkaufspläne). Die FDP kritisierte, dass die Planungskosten zu hoch angesetzt werden.