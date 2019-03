Fastenzeit in Mönchengladbach : Plastikfasten im Selbstversuch

Samstagseinkauf: bei Tante LeMi die Gläser und Dosen gefüllt und die Tomaten vom Markt geholt. Foto: Angela Rietdorf

Mönchengladbach Unsere Autorin will in der Fastenzeit Verzicht üben – aber nicht auf Süßigkeiten oder Alkohol, sondern auf Plastik. Geht das überhaupt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf

Plastik ist überall – in der Verpackung der Wurst und des Käses, der Tomaten oder der Champignons, von Brot und Joghurt. Es umhüllt Flüssigseife und Duschgel, Zahnpasta und Salat, Müsli, Honig und Mineralwasser. Vor allem aber schwimmt es schließlich in gewaltigen Mengen im Meer, verschmutzt die Strände und landet in den Mägen von Fischen, Vögeln und anderen Meeresbewohnern. Oder es fliegt auf Mönchengladbachs Straßen herum. Ob sich das ändern lässt? Das weiß ich nicht, aber ich habe mir in dieser Fastenzeit Plastikfasten auf die Fahne geschrieben. Seit Aschermittwoch versuche ich, auf Verpackungen aus Plastik zu verzichten.

Wenn man versucht, etwas zu vermeiden, merkt man erst, wie allgegenwärtig es ist. Besonders heftig finde ich es bei Obst und Gemüse, ganz besonders bei den Bioprodukten. Neuerdings werden zwar wiederverwendbare Netze in den Supermärkten verkauft. Hilft aber nichts, wenn die Biotomaten schon in Plastikschalen verpackt sind, ich kann sie ja schlecht vor Ort auspacken. Ich mache mich also auf zum Wochenmarkt. Und tatsächlich – hier gibt es zwar auch in Plastik verpackte Äpfel und Weintrauben, aber an sehr vielen Ständen bekomme ich, was ich will und in der Menge, in der ich es will, in Papiertüten verpackt. Oder ganz ohne Verpackung. Das funktioniert recht gut, ich muss nur mein Einkaufsverhalten ändern und nicht mehr am Montag und Freitag einkaufen, sondern am Mittwoch und Samstag. Ein Erfolg, der mich motiviert.

Ein Tipp, den ich bekomme, führt mich am Samstagvormittag in den Unverpackt-Laden Tante LeMi, den der Verein Eine Erde in der Gasthausstraße betreibt. Ich werde sehr freundlich begrüßt und direkt ins Konzept des Ladens eingeführt. Man muss Mitglied werden, um hier einzukaufen, aber das geht schnell und problemlos. Ich bekomme einen Mitgliedsausweis – natürlich aus Pappe. Dann kann ich mir in mitgebrachte Gläser und Dosen Haselnüsse, Trockenfrüchte und Kokosflocken für das Müsli, Reis und Gewürze abfüllen. Auch eine kleine Drogerie-Ecke gibt es. Hier fallen mir kleine Tabletten auf. Zum Zähneputzen seien die, wird mir erklärt. Ich nehme einige mit, aber so richtig kann ich mich damit nicht anfreunden.

Ein paar Tage später springt mir ein Hofladen, der auf einer Tafel vor der Tür Feldsalat anpreist, ins Auge, als ich gerade unterwegs bin. Eine weitere Möglichkeit, an unverpackte Ware zu kommen? Was den Feldsalat angeht, ja. Den packt mir die freundliche Betreiberin in die Tasche, die ich immer dabei habe. Ansonsten aber bin ich überrascht, wie weit sich die Plastikverpackungen schon vorgearbeitet haben – auch im Hofladen ist sehr, sehr vieles in Plastik gehüllt. Erfolgreicher bin ich beim Versuch, Aufschnitt ohne Plastikverpackung zu kaufen. Im Biomarkt werden mir Wurst und Käse in mitgebrachte und auf der Theke platzierte Behälter gefüllt. Und die Familie, die meine Fastenaktion mit freundlicher Skepsis begleitet, ist begeistert, denn alles ist geschmacklich absolut überzeugend. Allerdings nicht ganz billig.

Im Supermarkt meines Vertrauens bekomme ich den Aufschnitt nicht in selbst mitgebrachte Dosen gelegt, aber ich kann die Verkäuferin erfolgreich davon abhalten, die einzelnen Käsescheiben durch Folie zu trennen. Immerhin. Die Joghurtbecher durch Pfandgläser zu ersetzen, ist kein Problem. Man muss das Einkaufen nur besser planen, damit man die Pfandgläser auch dabei hat, um sie wieder abgeben zu können. Geht aber.