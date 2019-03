Aktion vom 4. bis 24. Mai : Anmelden zum Stadtradeln ist ab jetzt möglich

Fahrradfahrer auf der Bismarckstraße bei einer Sternfahrt. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach 2018 machten erstmals mehr als 1000 Gladbacher mit.

(RP) Auch in diesem Jahr wird Mönchengladbach wieder am „Stadtradeln“ teilnehmen. Vom 4. bis 24. Mai kann jeder, der in Mönchengladbach wohnt, arbeitet oder eine Schule besucht, mit dem Rad Kilometer für die Stadt erfahren. Mit dieser Aktion des Klima-Bündnisses, an dem sich im vergangenen Jahr rund 300.000 Radfahrer aus 886 Kommunen beteiligten, soll ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Außerdem kommt der Spaß am Radfahren nicht zu kurz.

Mönchengladbach beteiligt sich zum fünften Mal an der bundesweiten Aktion. Im vergangenen Jahr nahmen erstmals mehr als 1000 Personen am Stadtradeln teil. Insgesamt 257.991 Kilometer kamen zusammen, die mit dem Rad und eben nicht mit dem Auto zurückgelegt wurde. Doch nicht nur in diesem Zeitraum steigen Mönchengladbacher vermehrt aufs Rad, insgesamt wird Radfahren immer beliebter. „Diesen Trend nehmen wir als sehr positiv wahr und haben bereits von Seiten der Stadt viel unternommen, um den Radverkehr weiter zu fördern“, sagt der Technische Beigeordnete Gregor Bonin und verweist auf die Fahrradstraße „Blaue Route“, die Fahrradboxen an den Bahnhöfen und der Eröffnung des Fahrradverleihsystems. „Die steigende Teilnehmerzahl macht deutlich, dass sich in Mönchengladbach in Sachen Fahrrad viel bewegt“, sagt Antti Olbrisch, Klimaschutzmanager der Stadt. „Es ist mir aber auch bewusst, dass das Fahrradpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und wir uns erst am Anfang eines langen Weges befinden.“

Vom 4. Mai bis zum 24. Mai zählt jede Strecke zur Arbeit, zum Einkaufen, in der Freizeit und sogar im Urlaub. Gefahren wird immer in Gruppen, die man selber im Familien-, Freundes oder Arbeitskreis gründen kann, oder man schließt sich einer der bestehenden Gruppen, zum Beispiel einem offenen Team, an. Unter allen Teilnehmern werden wieder Preise verlost.

Alle Ergebnisse, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/moenchengladbach.

