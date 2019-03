Bezirksvorsteherin Süd: Bezirksvorsteherin besorgt wegen Autobränden

Mönchengladbach Schon elf Fahrzeuge gingen in Odenkirchen und Mülfort in Flammen auf. Die Bezirksvorsteherin betont, wie wichtig die Polizeipräsenz im Stadtgebiet ist.

Barbara Gersmann, Bezirksvorsteherin Süd, hat „mit großer Beunruhigung“ die Vorfälle rund um die abgebrannten Autos in Odenkirchen zur Kenntnis genommen. „Dass eine oder mehrere Personen über einen so langen Zeitraum immer wieder gemeingefährliche Straftaten begehen, ohne dass sie bisher aufgegriffen und dingfest gemacht werden konnten, zeigt die hohe kriminelle Energie, die die Täter bei Planung und Durchführung aufgebracht haben“, sagt sie. Die Bezirksvorsteherin kann die Beunruhigung der Bevölkerung verstehen und bittet dennoch darum, Ruhe zu bewahren, aber aufmerksam zu sein, um eventuell der Polizei als zuständige Ordnungsbehörde den entscheidenden Hinweis zu geben. Sie sagt: „Ich vertraue der Polizei in Mönchengladbach, dass sie mit Einrichtung der Sonderkommission dieses Problem nachhaltig und effektiv angehen wird und zeitnah zu einem Ergebnis kommt.“ Allerdingssehe man in diesem Zusammenhang auch wieder, wie wichtig die Präsenz der Polizei sei. Gersmann: „Ich fordere daher, dass das Projekt ,Ansiedlung der Polizei im Rheydter Hauptbahnhof’ zügig vorangetrieben wird.“ Seit dem 7. Februar sind neun Autos und zwei Transporter in Odenkirchen und Mülfort in Flammen aufgegangen. Außerdem gab es weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Viele Tatort liegen in der Nähe des Nierswegs. Die Polizei hatte wiederholt in der Öffentlichkeit um Hinweise gebeten. Doch bislang wurde noch kein Täter gefasst.