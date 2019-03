Am 11. und 12. April in Mönchengladbach : 100 Aussteller bei „MG zieht an“

Die Planer von „MG zieht an“ mit unter anderem Rolf Königs, Ulrich Schückhaus und Dekan Professor Lutz Vossebein (sitzend von links). Foto: Andreas Gruhn. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Nachwuchsmesse geht am 11. und 12. April an der Hochschule Niederrhein in ihre elfte Auflage. 7000 Besucher treffen auf namhafte Aussteller der Textil- und Bekleidungsindustrie.

Wenn man den Zustand der Textilbranche in Mönchengladbach an der Jobmesse „MG zieht an“ ablesen möchte, dann ist man ziemlich nah an der von Rolf Königs vorhergesagten „Renaissance“ von Gladbachs einst wichtigstem Industriezweig. Der Aunde-Chef und Präsident des Rheinischen Textil- und Bekleidungsverbands sagte am Mittwoch bei der Vorstellung der Messe im April: „Textilien für Bau, Fahrzeuge, Raumfahrt – die Zukunft hat begonnen. Und deshalb brauchen wir die richtigen Mitarbeiter.“ Wirtschaftsförderer und EWMG-Geschäftsführer Ulrich Schückhaus sagte: „Dass die größte Recruiting-Messe in Deutschland in Mönchengladbach ist, zeigt, welche Bedeutung die Textil- und Bekleidungsindustrie nach wie vor hat.“ Sparkassen-Vorstand Hartmut Wnuck sagte, die Branche sei ein Leuchtturm für die Stadt.

Das lässt sich am 11. und 12. April bei der Leistungsschau „MG zieht an – Go Textile“ am Textilcampus rund um die Hochschule Niederrhein herausfinden. Dann werden rund 100 Aussteller, davon sechs neue, auf rund 7000 Besucher an den beiden Messetagen treffen. „Wir haben die Grenze dessen erreicht, was an Ausstellern möglich ist“, sagt David Bongartz, Prokurist der Wirtschaftsförderung WFMG.

Die Eröffnung ist eigentlich für Donnerstag, 11. April, vorgesehen. Aber bereits am Vorabend gibt es ein Pre-Opening in der Stadtsparkasse, wo Philipp Riederle über die „Generation Y – Wie wir arbeiten und was wir fordern“ sprechen wird. Am Donnerstagmorgen eröffnet Hochschul-Präsident Hans-Hennig von Grünberg mit Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Schückhaus und Dekan Professor Lutz Vossebein die Messe. An beiden Messetagen (11. und 12. April) stellen sich Unternehmen vor, Studenten werden in Workshops auf den Arbeitsmarktvorbereitet, treffen sich Bewerber und Firmen zu Matching-Gesprächen, und Studierende zeigen in Modeschauen in der benachbarten Textilakademie die Ergebnisse von Abschluss- und Projektarbeiten der vergangenen Jahre. „Die Messe ist eine gute Möglichkeit für die Studierenden, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen“, sagt Vossebein, Dekan des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule. Zum Messebereich gehören das Foyer und das Gebäude Z der Hochschule Niederrhein, ein Pavillon auf dem Parkplatz der Wirtschaftswissenschaften und die Textilakademie.

Unter den Ausstellern sind namhafte Bekleidungs- und Modehersteller, Textilmaschinenbauer, Automobilzulieferer, Spezialisten für technische Textilien nicht nur aus Mönchengladbach, aber auch Verbände, Forschungseinrichtungen und Schulen. Klaus Heinrichs von A. Monforts Textilmaschinen sagte: „Wir brauchen dringend Fachkräfte und junge Mitarbeiter, die die Tradition fortsetzen. Die Messe ist ein hervorragendes Umfeld für uns, um nach neuen Mitarbeitern zu suchen.“ Für Roger Brandts, Chef der Mönchengladbacher Bekleidungsmarke, sind die Talente sehr wichtig: „Wir wachsen stark, der einzige limitierende Faktor für uns ist Personal.“