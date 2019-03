Mönchengladbach: Blues und Rock für das Chapeau Kultur in Rheydt

Mönchengladbach Die Aachener Band Claim 21 spielt am 6. April ein Benefizkonzert für das soziokulturelle Zentrum an der Bahnhofstraße.

Wer sich in der Mönchengladbacher Kulturszene auskennt, dem ist das soziokulturelle Zentrum Chapeau Kultur an der Bahnhofstraße in Rheydt nicht unbekannt. Belebt wird dieses durch drei Vereine, den SKM Rheydt (katholischer Verein für soziale Dienste in Rheydt), den Verein Kulturkram sowie den VKI MG (Verband für Kultur und Integration Mönchengladbach). Durch diesen Zusammenschluss fand die große Programmvielfalt der Vereine seit Juni letzten Jahres im Chapeau Kultur ein zu Hause. Neben dem Länderabend und Kulturfrühstück des VKI finden dort auch das „Café Welcome“ sowie das medienpädagogische Angebot „Ich zeig´ dir meine Welt“ des SKM statt. Der Verein Kulturkram lockt die Besucher mit Wohnzimmerkonzerten, den Rheydter Vinyl-Club und die Jam-Session in das Chapeau Kultur.