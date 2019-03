Mönchengladbach : Stadtteilerkundung im Rathaus

Teilnehmer der Aktion Stadtteilerkundung sitzen auf dem Besucherbalkon im Ratssaal Rheydt. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Am Mittwochnachmittag fand im Rathaus Rheydt die Sitzung des Rates statt. Zehn Teilnehmer der Rheydter Aktion Stadtteilerkundung besuchten sie.

Seit bereits drei Jahren gibt es die von der PariSozial GmbH organisierten Stadtteilerkundungen. Beim Besuch der Ratssitzung im Rheydter Rathaus waren am Mittwochnachmittag zehn Teilnehmer dabei. Die meisten von ihnen waren schon häufiger bei Stadtteilerkundungen dabei und kennen einander. „Heute haben wir mit der Ratssitzung ein etwas außergewöhnliches Ziel“, sagt Organisatorin Verena Kell von PariSozial. „Normalerweise besuchen wir Gebäude, Parks oder Institutionen. Zwar haben wir dieses Mal nicht so viele Teilnehmer wie sonst, aber es wird sicher trotzdem interessant.“

Angela Gunkel hat noch nie zuvor eine Ratssitzung besucht, sie hat sich allerdings schon einmal die Liveübertragung der Sitzung im Stream angeschaut. „Das war etwas schwierig. Die Leitung war nicht so gut, nicht alle haben ihr Einverständnis für die Aufzeichnung ihrer Beiträge gegeben, und an den spannenden Stellen wurde dann oft unterbrochen“, sagt sie. Die meisten Teilnehmer gehen offen, aber ohne große Erwartungen ins Rheydter Rathaus, sie möchten einfach gerne sehen, wie eine Sitzung des Stadtrats abläuft. Besonders der mögliche Verkauf des Haus Erholung hat sie dazu bewegt, an der Stadtteilerkundung am Mittwoch teilzunehmen.

Gabriele Liener ist die einzige der Anwesenden, die bereits Besucherin einer Sitzung war. „Das liegt allerdings schon einige Jahre zurück und war in einer anderen Stadt. Als Mönchengladbacherin möchte ich gerne sehen, wie die Politiker auf die gesellschaftlichen Veränderungen in der Stadt reagieren.“ Ähnliches verspricht sich auch Verena Kell. „Unser Besuch bietet einen Einblick in die politische Struktur in der Stadt und macht es einfacher, diese zu verstehen.“

Die Idee zur Stadtteilerkundung entstand vor drei Jahren. Der Besuch im Rathaus war die 37. Veranstaltung. „Grob gesagt machen wir bei den Erkundungen das, was die meisten von uns im Urlaub machen, nur in dem Fall vor der eigenen Haustüre“, sagt Verena Kell. „Wir schauen uns Denkmäler, Kirchen, Parks und Friedhöfe an, bekommen Hintergrundinformationen und Rundgänge geboten. Diese Stadt hat so viel mehr zu bieten als wir dachten. Auch zunächst unscheinbare Orte können super interessant sein.“