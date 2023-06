Internationaler Wettbewerb in Mönchengladbach Der Kampf der härtesten Feuerwehrleute

In der Stadt werden kommendes Wochenende in einem internationalen Wettbewerb wieder die „härtesten Feuerwehrkräfte der Welt“ gesucht. So kündigen es zumindest die Organisatoren an. Rund 160 Starter aus elf Nationen haben sich bereits angemeldet, heißt es weiter. Die Frauen und Männer wollen der „Toughest Firefighter alive“ (TFA), also der härteste Feuerbekämpfer, werden. Der TFA ist ein internationaler Feuerwehrsportwettkampf, bei dem die Teilnehmer an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen.