Bauarbeiten am Haus des Sports in Mönchengladbach Ein Sportpark für alle Generationen – mit eingeschränkter Nutzung

Mönchengladbach · Am Haus des Sports in Holt haben die Baumaßnahmen für die moderne Außenanlage begonnen. In fünf Monaten soll dort eine öffentliche „Mehrgenerationen-Anlage“ für Beachvolleyball, Basketball, Fußball, Boule und anderen Sportarten entstehen. Einschränkungen wird es aber bei der Nutzung geben.

07.06.2023, 05:10 Uhr

Hier entsteht ein moderner Sportpark für Mönchengladbach 9 Bilder Foto: Sebastian Kalenberg

Als die Baugenehmigung im April erteilt wird, muss Wolfgang Rombey – Vorsitzender des Stadtsportbundes Mönchengladbach (SSB) – bei einer Formulierung genauer hinschauen. Zwar wurde der Antrag zur umfangreichen Modernisierung der Außensportanlage am Haus des Sports vom Bauamt genehmigt, so dass die Bagger zeitnah anrücken können, doch nach Bewertung der Gutachten wurde die Genehmigung für den Bau einer „Freizeitanlage“ erteilt. Der ursprüngliche Bauantrag sah hingegen eine „Sportanlage“ vor. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hier entsteht ein moderner Sportpark für Mönchengladbach