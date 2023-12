Weihnachtszeit in Mönchengladbach So lief das dritte Adventswochenende für den Handel

Mönchengladbach · Das dritte Adventswochenende gilt als das wichtigste für den Handel. In Rheydt waren auch am Sonntag die Läden geöffnet. Das Rahmenprogramm kam zwar gut bei den Besuchern an, in die Läden zog es jedoch weniger Kunden als erhofft. Warum trotzdem vorsichtiger Optimismus herrschte.

17.12.2023 , 17:21 Uhr

Sieben Tage vor Weihnachten blieb in Rheydt der große Ansturm auf die Geschäfte aus. Foto: Markus Rick (rick)

Für Händler ist die Vorweihnachtszeit eigentlich ein Grund zur Freude. Kurz vor dem Fest suchen viele Mönchengladbacher schließlich traditionell noch nach passenden Geschenken. Wirklich voll war die Innenstadt von Rheydt am Sonntagnachmittag (17. Dezember) allerdings nicht – und das, obwohl viele Geschäfte an dem verkaufsoffnenen Sonntag geöffnet hatten. Die Einzelhändler waren dennoch vorsichtig optimistisch. „Auch wenn die Menschen nur schauen und nichts kaufen, kommen sie wieder und erzählen anderen von dem Geschäft“, ist Jasmin Samir, Mitinhaberin des Ladens „Zweite Liebe“, sicher. So gelassen beurteilen auch Margarita und Juan Manuel Ubeda Fernández von „Ubeda“ die ruhige Lage. Ubeda Fernández macht darauf aufmerksam, dass die Konkurrenz an diesem Tag groß ist. In der Kaiser-Friedrich-Halle findet der Claus-Markt statt, zudem haben die Weihnachtsmärkte geöffnet. Wie Weihnachtsmärkte den Einzelhandel ankurbeln Adventszeit in Mönchengladbach Wie Weihnachtsmärkte den Einzelhandel ankurbeln Aber: Wer könnte sich auf dem Weihnachtmarkt seine Brille richten lassen? Rainer und Claudia Kleingrothe sind froh, die geöffnete Fielmann-Filiale an der Stresemannstraße zu entdecken. Claudia Kleingrothe arbeitet beim Briefzentrum, unter der Woche hat sie in der Vorweihnachtszeit wenig Zeit für solche Erledigungen. Zufällig erfuhr auch Sina Pesch vom verkaufsoffenen Sonntag in Rheydt. Während ihre Kinder bei den Skatern der Rollbrettunion sind, nutzt sie die Zeit, sich ein kleines Geschenk in Form eines Armbands herstellen zu lassen. Die Weihnachtsmusik des Chors „44 Nations“ sorgt in der Rheydter Innenstadt für gute Stimmung. Außer Musik gibt es auch Stockbrot, das über dem Adventsfeuer gebraten werden kann. „Wir haben versucht, für jeden etwas im Programm zu haben“, sagt Julia Maier von der Marketinggesellschaft Mönchengladbach. Welche Weihnachtsgeschenke dieses Jahr im Trend liegen Adventszeit in Mönchengladbach Welche Weihnachtsgeschenke dieses Jahr im Trend liegen Die Werbetrommel wurde gerührt: Fotos der teilnehmenden Geschäfte wurden in den Sozialen Medien veröffentlicht, um auf den verkaufsoffenen Adventssonntag aufmerksam zu machen. Mehr Einzelhändler als im September beteiligten sich, sagt Maier. Ingrid Schrey, Inhaberin von „Lamm-Pion Lederwaren“, hat dazu eine klare Meinung: „Wer heute nicht aufmacht, ist selber schuld.“ Die verhaltene Kauflaune in der Rheydter Innenstadt deckt sich auch mit dem Fazit, das der Handelsverband NRW von der dritten Adventswoche zieht. „Nur ein Drittel der befragten Kaufleute berichtet von einer konstanten oder höherer Kundenfrequenz im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. „Es ist also noch Luft nach oben.“ Die Händler hoffen auf die verbleibenden sechs Einkaufstage bis Weihnachten. „Wir müssen abwarten, wie es weiterläuft. Viele Menschen haben schon Ende November, als es in der ‚Black Week‘ viele Angebote gab, zugegriffen“, sagt er.

(b-r/ cwe)