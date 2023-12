Ferien in Mönchengladbach Verwaltung schließt zwischen den Feiertagen

In Fällen von akuter Kindeswohlgefährdung ist der AllgemeineSoziale Dienst des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie am 27. und 28. Dezember von 8.30 bis 16 Uhr sowie am 29. Dezember von 8.30 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 02161 259559 erreichbar. Zu den übrigen Zeiten ist eine Erreichbarkeit über die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gewährleistet. In dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger an die Feuerwehr unter der Telefonnummer 02166 99890 wenden.