Neubau in Mönchengladbach Der Plan für eine „Rooftop-Bar“ an der Hindenburgstraße

Eine neue Landmarke an der Hindenburgstraße nimmt konkretere Formen an: Erstmals liegt jetzt ein Entwurf für den Neubau eines Hotels mit Geschäften im Erdgeschoss und „Rooftop-Bar“ auf dem Dach vor, das in den kommenden Jahren gegenüber dem Einkaufszentrum Minto entstehen soll. Investor Sahle Wohnen plant den Abriss der Gebäude Hindenburgstraße 88 bis 92 sowie Lambertsstraße 9 bis 13 und will dort auf einem dann 2500 Quadratmeter großen Grundstück den neuen Komplex bauen. Und jetzt werden auch die Bürger beteiligt: Der Bebauungsplan soll in den kommenden Wochen zur Anhörung ausgelegt werden, sodass die Gladbacher Stellungnahmen dazu an die Stadt schicken können. Die werden dann geprüft und die Planunterlagen möglicherweise überarbeitet. Ende des Jahres, so die Stadt, soll der Bebauungsplan dann beschlossen werden. Theoretisch könnte dann ein Bauantrag genehmigt werden, und die Abrissbagger könnten anrücken.