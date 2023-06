Aktion des SSB Mönchengladbach Das bietet „Sport im Park“ in diesem Sommer

Dennoch bleibt das Angebot vielfältig, mit einigen neuen Programmpunkten. Das LAZ Mönchengladbach war bereits in den Vorjahren mit Leichtathletikkursen vertreten, bietet dieses Mal erstmals ein „Camp“ zur Vorbereitung auf das Deutsche Sportabzeichen an. Das Training findet an vier Montagen zwischen den 26. Juni und dem 31. Juli im Grenzlandstadion statt. Ebenfalls neu ist das Angebot „Zirkus für Erwachsene“. „Warum muss so ein Angebot immer für Kinder sein?“, fragt Waßenburg und fügt an: „Der Verein Kindersportschule hat in der Vergangenheit bereits Angebote bei ,Sport im Park‘ präsentiert, nun hat sich eine Kollegin gemeldet, ob sie auch mit diesem Angebot mitmachen kann.“ In dem Kurs geht es um Grundlagen der Akrobatik und der Jonglage, Treffpunkt ist dienstags vom 11. Juli bis zum 1. August am Pavillon im Schmölderpark.