„Schnelles Handeln war für Genesung wichtig“ Familie dankt Xantener Feuerwehrleuten für Hilfe nach Schlaganfall

Durch den Einsatz der Xantener Feuerwehr konnte ein Mann aus Vynen nach einem Schlaganfall schnell genug in ein Krankenhaus gebracht werden, um vollständig wieder zu genesen. Dafür haben er und seine Familie sich persönlich beim Löschzug Nord bedankt. Am vergangenen Freitag besuchten sie die Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus am Spettmannsweg.