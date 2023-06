Polit-Krimi in Mönchengladbach Die Zerstörung der CDU

Es waren denkwürdige 90 Minuten am Montagnachmittag, in denen sich ein folgenreiches Kostenpflichtiger Inhalt Desaster für die CDU abspielte. Als sich der Fraktionsvorstand um den Vorsitzenden Hans Peter Schlegelmilch zur turnusmäßigen Wiederwahl stellte, gab es keine Gegenkandidaten. Dafür waren aber inzwischen so viele Gegner Schlegelmilchs in der Fraktion, dass es auch keine Mehrheit mehr gab. Aber auch die Gegner waren nicht in der Mehrzahl. Patt, 12:12, sodass in der Folge niemand mehr aufstand und sich zur Wahl stellte. Ein Spalt genau in der Mitte, Streit und Uneinigkeit.