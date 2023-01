Natur in Mönchengladbach Der Blick auf die heimische Vogelwelt

Wer an Vögel im urbanen Raum denkt, hat wahrscheinlich vor allem die Taube vor Augen, außerdem die Rabenkrähe, die Dohle und die Elster. Logisch, denn diese Arten profitieren von der Nähe zum Menschen und sind häufig in der Stadt anzutreffen. Doch Mönchengladbach ist weitläufig, hat grüne Oasen – Gärten, Parks, Wälder. Es gibt Teiche, Seen, Bäche und Flüsse. Und so ist auch die Vogelwelt in der Vitusstadt vielfältig, wenn auch nicht mehr so vielfältig wie noch vor ein paar Jahrzehnten.