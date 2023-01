Kolumne Denkanstoß Herausforderung Leben verlangt hin und wieder etwas Kurioses

Aber genau das hab ich letztens mit ein paar anderen Phantasten gemacht, auf Anraten des Kölner Künstlers Ivo Weber: Wir haben mit einer Harke die Lichtung in einem Wald von Blättern und Ästen befreit. Keine Sorge, um des Artenschutzes willen haben wir alles nach der Aktion wieder in den ursprünglichen Zustand der Waldfläche zurückgeführt. Wir haben also eine Veränderung herbeigeführt, um sie gleich danach wieder rückgängig zu machen. Die Einsicht hat gesiegt, dass es besser ist, den Waldboden den Pflanzen und dem Getier zu überlassen, als der Natur eine menschengemachte Ordnung überzustülpen. Aber dazwischen ist ganz viel Unerwartetes passiert.