Platz 2: Die Kohlmeise

Der gelb-schwarze Piepmatz ist bundesweit in etwa genau so oft gezählt worden wie im Vorjahr (ein Plus von fünf Prozent). Er kommt in etwa 93 Prozent der Gärten (der Aktionsteilnehmer) vor. 3,29 Exemplare pro Garten zählten die Mönchengladbacher durchschnittlich. Und dennoch rutscht die Kohlmeise von der Spitzenposition auf Rang 2 ab.