Verkehr in Mönchengladbach Wann die sichere Radspur kommen soll

Für die Vitusstadt ist es ein Novum: Auf der Hohenzollernstraße sollen zwischen Künkelstraße und Neuhofstraße Autofahrer in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Spur an Radfahrer abgeben. Das wurde von der Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP im Mai 2022 beschlossen. Es wäre die erste Hauptverkehrsachse in der Stadt, auf der ein Projekt dieser Art umgesetzt wird.