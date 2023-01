Start der Mitmachaktion Bürger zählen wieder Vögel – hat der milde Winter Folgen?

Sind in diesem Winter weniger Vögel an den Futterhäusern unterwegs, weil sie in der Natur ausreichend Nahrung finden? Das sollen Bürgerinnen und Bürger vom 6. bis zum 8. Januar wieder bei der „Stunde der Wintervögel“ beobachten. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) im bayerischen Hilpoltstein und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin rufen in diesem Jahr erneut zu der nach ihren Angaben größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands auf.