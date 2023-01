Festnahme in Mönchengladbach Polizisten erwischen Mann mit 49 Bubbles Koks im Mund

Die Polizei hat am Dienstag, 3. Januar, gegen 12.20 Uhr an der Lürriper Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch einen 41-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem sie bei ihm ein gestohlenes Fahrrad und in seinem Mund 49 Bubbles gefunden hat. Ein Richter ordnete am Mittwoch wegen des Verdachts des Drogenhandels Untersuchungshaft gegen ihn an.