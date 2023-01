Ruhestätte in Mönchengladbach Von Borussia-Legenden und Radfahrern auf dem Hauptfriedhof

Damit hätte ich nicht gerechnet, als ich mich auf den Weg mache, um den Städtischen Hauptfriedhof in Mönchengladbach zu erkunden: Hier befindet sich ein Standort der Deutschen Fußballroute NRW, wie die Tafel vor dem Eingang erklärt. Schließlich kann auf dem Friedhof das Grab eines der ersten Idole im Borussen-Trikot besucht werden: das von Albert Brülls, der von 1955 bis 1962 für die Fohlen spielte. Er starb am 27. März 2004, sein Grab befindet sich nicht weit vom Eingang an der Birkenallee im Abschnitt B, Feld 37.