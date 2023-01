Wieder Mönchengladbacher Problembande? Jugendgruppe bedrängt und bestiehlt Teenager

Nach eigenen Angaben hielten sich die beiden Jungen gegen 17.30 Uhr vor dem Einkaufszentrum am Sonnenhausplatz auf. Von dort aus gingen sie in Richtung Stepgesstraße. Dabei bemerkten sie, dass ihnen drei unbekannte Jugendliche folgten. Kurz darauf habe ein Gruppenmitglied versucht, dem 13-Jährigen das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Als das nicht klappte, hätten die Jugendlichen sie um Geld gebeten. Der 14-Jährige habe deshalb seine Geldbörse geöffnet und nach Kleingeld gesucht. Einer der Jugendlichen sei daraufhin vorgetreten und habe nach dem Portemonnaie gegriffen. Daraus habe sich ein kurzes Gerangel entwickelt, bis der Jugendliche die Geldbörse am Ende an sich gerissen und fünf Euro daraus gestohlen habe. Anschließend habe er das Portemonnaie zurückgegeben und die Gruppe sei davon gegangen.