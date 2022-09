Podcast Tonspur Wissen : Machen uns Vögel glücklich?

Düsseldorf Wenn im Garten oder im Wald die Vögel singen, dann hat das für viele etwas ganz beruhigendes. Die Welt scheint in Ordnung. Doch wie geht es den Vögeln bei uns? Warum werden es weniger und wieso bedeutet neue Vielfalt in der Vogelwelt nicht immer etwas gutes?

Vögel sind faszinierende Tiere. Nicht nur weil sie fliegen können, sondern weil sie mit ihrer Singstimme auch uns Menschen ungemein glücklich und zufrieden machen können. Warum ist das eigentlich so? In dieser Folge gibt es spannende Neuigkeiten aus der Forschung. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum neue Vogelarten in unseren Städten nicht immer gut sind und was das für das Ökosystem bedeutet. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Katrin Böhning-Gaese. Sie ist Biologin und Vogelforscherin und Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt.