Sieg bei der Stadtmeisterschaft über den 1. FC A-Junioren des SV Lürrip gewinnen dramatisches Finale

Mitreißende Stimmung, sehenswerter Fußball und einen Überraschungssieger – das alles brachte die Endrunde der A-Jugend am Mittwochabend in der Mönchengladbacher Jahnhalle mit. In einem dramatisches Finale setzte sich schließlich der SV Lürrip mit 4:3 gegen den Turnierfavoriten 1. FC Mönchengladbach durch.