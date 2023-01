Milliardenauftrag für Gladbacher Unternehmen SMS liefert Technologie für das erste klimaneutrale Stahlwerk weltweit

(RP) Die SMS Group baut derzeit in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach ihre riesige neue Konzernzentrale. An anderen Orten in der Welt ist der Konzern, der dann von Düsseldorf nach Mönchengladbach umziehen wird, am Bau des weltweit ersten industriellen Stahlwerks beteiligt, das kliomaneutral arbeiten soll. Das teilte die Gruppe mit. Demnach wurde SMS mit der Lieferung der kompletten Technologie und Ausrüstung für das Projekt „H2 Green Steel“ in Schweden beauftragt. SMS wird zusammen mit Paul Wurth und deren Konsortialpartner Midrex die gesamte Prozessausrüstung von der Roheisenerzeugung bis hin zu den fertigen Produkten des weltweit ersten industriellen Stahlwerks auf Basis von Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien liefern.