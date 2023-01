Steigende Abgaben in Mönchengladbach Mags verschickt Bescheide über Müllgebühr und Straßenreinigung

Fällig werden die Gebühren quartalsweise am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und am 15. November, wie die Mags weiter mitteilte. Ausnahme: Wenn eine jährliche Zahlung vereinbart wurde, dann ist der Gesamtbetrag am 1. Juli fällig. Bereits erteilte Sepa-Lastschriftmandate sind weiter gültig. Wer der Mags ein solches Sepa-Mandat erteilen möchte, erhält mit dem Bescheid ein entsprechendes Formular. Dieses ist auch online unter www.mags.de unter Formulare und Downloads verfügbar. Alle Änderungen, die bis Ende November bei der Mags eingegangen sind, wurden bei der Gebührenberechnung berücksichtigt. Wer sich über seine Gebühr informieren möchte, findet unter www.mags.de einen Online-Rechner. Bei Fragen ist die Mags montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr gebührenfrei unter Tel. 0800 0491017 oder per Mail an gebuehren@mags.de erreichbar.