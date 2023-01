Quotenknüller Politik in Mönchengladbach Das sind die Vorschläge für ein attraktiveres Rats-TV

Wenn die Politiker sich im Ratssaal streiten, dann wird das live via Stream im Internet übertragen. Nur ein Quotenknüller ist das Rats-TV bisher noch in keiner werberelevanten und werbeirreleventen Zielgruppe geworden. Deshalb soll die Übertragung attraktiver werden, lautete der Auftrag aus dem Stadtrat an die Stadtverwaltung. Nun hat das Rathaus die Ergebnisse vorgelegt.