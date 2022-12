Apotheken in Mönchengladbach So ist die Medikamenten-Versorgung an Feiertagen gesichert

„Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Dirk Lammert, Sprecher der Apotheker in Mönchengladbach. Denn die Apotheken haben den gesetzlichen Auftrag, die Arzneimittelversorgung sicherzustellen – auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen. Das geschieht in 24-Stunden-Schichten von jeweils 9 bis 9 Uhr. „Nur durch die ständige und schnelle Überallverfügbarkeit von Arzneimitteln ist die bestmögliche Versorgung der Patienten im Notfall gewährleistet“, sagt Lammert.