Immobilie in Mönchengladbach Das Kino im Haus Zoar ist insolvent

Der Hollywood-Blockbuster „Avatar – The way of water“ sorgt derzeit für volle Kinosäle und Kassen. Das hätte so auch eigentlich im Haus Zoar sein sollen. Fast 1000 Tickets waren bis Dezember allein im Vorverkauf für die Fortsetzung des Science-Fiction-Films abgesetzt. Doch das Werk wird dort nicht mehr gezeigt. Vorerst wird in dem Saal überhaupt kein Film mehr über die Leinwand flimmern. Seit dem 11. Dezember ruht dort der Filmbetrieb „wegen technischer Probleme in beiden Sälen“, wie es zunächst auf der Internetseite hieß. Man habe sich schweren Herzens dazu entschlossen, „den Spielbetrieb bis auf Weiteres einzustellen“.