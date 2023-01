Viele Titel bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften So erfolgreich waren die Leichtathleten der Region

Dazu holte er die Vizmeisterschaft über 60 Meter in 12,40 Sekunden. Die W55-Seniorin Ulrike Wefers von der LG Mönchengladbach holte den Titel in ihrer Altersklasse über 800 Meter in 2:39,19 Minuten mit einem überlegenen Sieg über alle Seniorinnen. Ihre Vereinskollegen David Hanisch machten auf der gleichlangen Distanz bei den über 40-Jährigen in 2:18,57 Minuten und M70-Senior Adam Pfaffrath in 3:09,11 Minuten die Titel perfekt.