Klimaneutrale Stahlproduktion Wasserstoff für Thyssen kommt mit neuer Pipeline aus Oberhausen

In der Direktreduktionsanlage soll klimaneutral hergestellter Wasserstoff den bisher in Hochöfen verwendeten Koks ersetzen, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Bei der Herstellung von Wasserstoff wird viel Energie in Form von Strom benötigt. Der soll demnach vornehmlich durch erneuerbare Energien wie Wind und Sonne erzeugt werden. Bereits im Herbst 2023 soll in Oberhausen eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 20 Megawatt fertiggestellt werden.