Großprojekt in Mönchengladbach SMS Campus wird bald das Dach aufgesetzt

Besondere Architektur, die nicht austauschbar in jeder Stadt zu finden ist, wird oft von Gegensätzlichkeiten geprägt: So kann etwas sehr Schweres am Ende den Eindruck von Leichtigkeit erwecken. Auf etwa 293 Tonnen Gesamtgewicht wird es das große Dach, das den neuen Campus der SMS Group überspannen soll, bringen. Immerhin hat es einen Durchmesser von 82 Metern. Und dennoch wird es wie schwebend wirken, sich leicht wie eine Feder über die 26 Meter tiefer gelegene Plaza spannen. Dieser Effekt ist vor allem einer ausgefeilten Dachkonstruktion zu verdanken. Die wird seit einigen Tagen in einer spektakulären Aktion installiert. Wie ein dreidimensionales Spinnennetz sind nun Stahlseile aufgespannt. Alleine der Druckring, auf dem die Dach-Elemente später aufliegen werden, wiegt 200 Tonnen.