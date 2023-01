Starke Hinrunde mit einem Markel Wie es bei der Borussia mit dem Aufstieg klappen kann

Das war nicht so gut

„Leider wurden sehr viele Spiele verlegt, was mir überhaupt nicht gefallen hat“, sagt Rogawska. Zudem absolvierte seine Mannschaft bereits sieben Auswärtsspiele – von denen die Borussia sechs gewann; nur gegen Haan gab es eine Niederlage. Rogawska hofft, das die vermehrten Heimspiele in der Rückrunde seinem Team nun entgegenkommen. Durch Reparaturarbeiten an der Decke fehlte der Borussia zuletzt auch die Jahnhalle als Trainingsstätte. „Wir mussten stets mit befreundeten Teams zusammen trainieren. Dafür zunächst einmal vielen Dank und ist schön, dass wir da zumindest Lösungen gefunden haben“, sagt Rogawska. Sportlich hat er hingegen fast nichts zu kritisieren. „Die Ausnahme bildet das Spiel in Haan, wo wir in einigen Situationen falsche Entscheidungen getroffen haben, sonst wäre die Niederlage wahrscheinlich am Ende knapper ausgefallen.