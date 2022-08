Ritterfest an der Zeppelinstraße : Eine Reise zurück ins Mittelalter

Beim Buhurt werden mittelalterliche Kämpfe gezeigt. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Auch in diesem Jahr können Besucher im Park an der Zeppelinstraße eine Zeitreise in das 11. Jahrhundert erleben. Eine Liveband soll das Fest am Freitagabend einläuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom 12. bis 14. August öffnen sich die Tore ins Mittelalter am Park an der Zeppelinstraße. Das Programm mit Händlern, Handwerkern und Künstlern sorgt für Unterhaltung. Der Buhurt - ein zu Fuß ausgetragener Schwertkampf – und ein Konzert zum Auftakt werden die Highlights sein.

Musik Die Band „Celtica Pipes Rock!“ weiht am Freitagabend, 12. August, mit Rock und Folk-Klang und einer Show mit brennenden Trommelschlägen und Flammen, die aus Instrumenten schießen, die Bühne auf dem Parkgelände ein.

Markt Eine Vielfalt an Händlern stehen im Zeppelinpark, die ihre handgemachten Waren anbieten – vom edlen Geschmeide bis zum gravierten Holzschwert. Die unterschiedlichsten Künstler wandern umher und verzaubern mit Tanz oder Jonglage. Der Gaukler „Narrenkai“ sowie ein Puppenspieler erzählen ihre spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten.

Aktivitäten Auch in mittelalterlicher Handwerkskunst dürfen sich kleine und große Rittersleut versuchen und neben Kerzen ziehen, backen, filzen und töpfern das Bogenschießens erlernen.

Kampf Der Buhurt ist ein sportlicher Wettkampf mit mittelalterlichen Waffen und Ausrüstungen. Gekämpft wird in den Disziplinen Schwert und Schild, Stangenwaffe und ritterliches Langschwert.

Essen und Trinken Bäckereien, Brätereien und Tavernen bereiten mittelalterliche Köstlichkeiten zu, für ein paar Taler steht ein Humpen von Gerstensaft oder Limonade bereit.

Tickets In diesem Jahr werden unterschiedliche Varianten angeboten, so können Besucher nicht nur Eintagestickets (ab acht Euro), sondern auch Zweitages-, Dreitages- und Familientickets kaufen. Tickets für das Konzert am Freitagabend sind zum Preis von 18 Euro (nur für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren) erhältlich.