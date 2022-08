Einsatz in Mönchengladbach : Polizei rettet Hunde aus Auto in praller Sonne

Mönchengladbach Die Tiere hechelten und zeigten Anzeichen deutlicher Überhitzung. Die Hundehalterin soll sie bei 30 Grad Außentemperatur länger als eine Stunde im Wagen gelassen haben. Nun erwartet sie eine Strafanzeige.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete eine Zeugin die beiden hechelnden Hunde, die sich in einem verschlossenen Suzuki am Max-Roeder-Weg befanden, gegen 18 Uhr. Sie gab an, dass sie das Auto mitsamt den Tieren gegen 16.45 Uhr gesehen hatte. Als sie über eine Stunde später wieder daran vorbei kam und feststellen musste, dass die Hunde noch immer darin waren, holte sie sofort telefonisch die Polizei zur Hilfe.