Brandursache unklar : Feuer in Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach - 13 Verletzte

Mönchengladbach Der Feuerwehr Mönchengladbach ist am Mittwochmorgen ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, drang schwarzer Rauch aus dem Keller. Mehrere Personen standen auf Balkonen und auf einem Vordach.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in einem der Mehrfamilienhäuser an der Eibenstraße gebrannt hat. Im November musste die Feuerwehr ebenfalls zu einem sechsgeschossigen Gebäude an dieser Straße ausrücken. Als die Einsatzkräfte damals eintrafen, stand ebenfalls der Keller in Flammen. Auch in diesem Fall war der Treppenraum stark verraucht. Im November quoll dichter Rauch sogar aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Auch in diesem Fall hatten sich mehrere Menschen auf die Balkone gerettet, weil eine Flucht über die Treppe nicht mehr möglich war. Damals rettete die Feuerwehr acht Personen über die Drehleiter. Verletzt wurde in diesem Fall aber niemand.