Drei Spieltage in zehn Tagen : Ärger über den Spielplan in der A-Liga

Fußball-Kreisliga A Die englische Woche zum Saisonstart stößt bei den Vereinen auf wenig Gegenliebe – insbesondere nach der diesjährigen kurzen Vorbereitung. Was die Vereine daran stört und was der Verband dazu sagt.

Erste Pokalrunde am 31. Juli, drei Ligaspiele am 7., 11. und 14. August, ein weiteres Pokalspiel am 17. August – und erneut Ligabetrieb am 21. August. Sechs Spiele in drei Wochen. So hätte für A-Ligist Sportfreunde Neersbroich das Auftaktprogramm in die aktuelle Spielzeit aussehen können. Nun verlor das Team von Oliver Glogau allerdings zum Pokalauftakt gegen Fortuna 2:3, das zweite Pokalspiel fällt also raus. „Natürlich wäre ich gerne weitergekommen“, sagt Glogau, „aber so traurig bin ich nicht, von der Belastung wären das zu viele Spiele gewesen.“