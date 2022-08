Gruppenphase findet an diesem Wochenende statt : Der Mühlencup beim SC Wegberg startet am Freitagabend

Beim letzten Mühlencup 2019: Der Wegberger Anik Murati (l.) schiebt den Ball an Kirchhovens Torhüter Max Verheyen vorbei zum 1:0. Foto: August Kohlen

Fussball Am Wochenende startet beim SC Wegberg die Gruppenphase des Mühlencups. Den Auftakt macht unter anderem Landesligist SV Helpenstein. Der Ausrichter steigt am Samstag in das Turnier ein.

Zum vierten Mal richtet der SC Wegberg, nach zweijähriger Unterbrechung, ab Freitagabend den „Wegberger Mühlencup“ aus. Der erste Anstoß ertönt um 18.30 Uhr im Hans-Gisbertz-Stadion. Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit jeweils drei Mannschaften ausgespielt. Der Freitag ist der Gruppe A vorbehalten, in dieser spielen der SV Helpenstein, Rot-Weiß Hockstein II und der SC Niederkrüchten.Am Samstag ab 13 Uhr wird das Turnier zunächst mit den Begegnungen der Gruppe B fortgesetzt. In dieser spielen der SC Wegberg II, der FC Wurmtal 2022 und der VfR Unterbruch. Ab 16 Uhr treten dann Sparta Gerderath, die Sportfreunde Uevekoven und der SC Wegberg in Gruppe C gegeneinander an. Am Sonntag starten um 13 Uhr die Partien der Gruppe D. Hier duellieren sich der 1. FC Wassenberg/Orsbeck, die SG Baal/Doveren und Rhenania Immendorf.