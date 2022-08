Parc/ours-Wochenende in Mönchengladbach : Künstler geben Einblicke in ihre Ateliers

Künstler geben Einblicke in ihre Ateliers

Parc/ours-Wochenende in Mönchengladbach

Mönchengladbach Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Videokunst: Beim Parc/ours-Marathon am 17. und 18. September öffnen Künstler ihre Ausstellungsorte.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie und vor allem wo Künstler in Mönchengladbach arbeiten, hat am Wochenende der offenen Ateliers dazu Gelegenheit. Denn es sind nicht immer nur Ateliers, in denen Kunstwerke entstehen, auch Hinterhöfe oder ehemalige Ladenlokale dienen vielen Künstlern als Arbeitsplatz.