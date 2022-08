Kurioser Fall in Mönchengladbach : „Höflicher“ Einbrecher im Schlafzimmer einer 82-Jährigen

Kurioser Fall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mann war laut Polizeibericht über eine Leiter des Nachbarn in das Haus eingestiegen. Als er auf die Bewohnerin traf, äußerte er eine ungewöhnliche Bitte.

Durch ein offenstehendes Fenster und mit des Nachbars Leiter verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag, 9. August, Zugang in ein Haus an der Horster Straße. Wie die Polizei mitteilte, traf er dort auf die Bewohnerin und fragte freundlich nach seinem gewünschten Diebesgut.