Gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub : Jetzt sitzt der sechste Jugendliche der Mönchengladbacher Problembande in U-Haft

Auf dem Sonnenhausplatz gab es schon häufiger Polizeieinsätze. Foto: Ansgar Fabri

Mönchengladbach Der Junge, der einer Gruppe polizeibekannter Problemjugendlicher zugerechnet wird, fiel durch zahlreiche Straftaten auf. Schon im Juni war ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen worden. Jetzt wurde er festgenommen.

Die Polizei hat am Montag, 8. August, einen 16-jährigen Jugendlichen aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen zahlreicher Straftaten festgenommen. Der Junge wird einer Gruppe polizeibekannter Problemjugendlicher zugerechnet, die vielfach Straftaten im Gladbacher und Rheydter Stadtzentrum begangen haben.

Wie die Polizei berichtet, war nach einer Vielzahl an Gewaltdelikten – darunter gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub – schon im Juni ein Untersuchungshaftbefehl gegen den zu dem Zeitpunkt noch Kostenpflichtiger Inhalt 15-Jährigen erlassen worden. Ein Richter hatte diesen allerdings unter der Auflage außer Vollzug gesetzt, dass sich der Junge in eine jugendpädagogische Einrichtung in einer anderen Stadt begibt und dort gut führt. Die Unterbringung in dieser Einrichtung zur Haftvermeidung führte jedoch nicht zu dem angestrebten Zweck, denn an die Auflagen hielt sich der nun 16-Jährige nach Angaben der Polizei nicht.

Deshalb wurde der Untersuchungshaftbefehl wieder zum Vollzug ausgesetzt und die Polizei fahndete nach ihm. Der Jugendliche meldete sich am Montagmorgen freiwillig bei der Polizeiwache an der Vierhausstraße. Polizisten nahmen ihn dort fest. Noch am selben Tag brachten Kriminalbeamte ihn zu einer Justizvollzugsanstalt.

Damit hat die Polizei durch die intensive Arbeit einer Ermittlungskommission, zu der erfahrene Jugendsachbearbeiter gehören, und in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach insgesamt bereits sechs Jugendliche in Haft gebracht, die zu der Gruppe gehören, in der auch der 16-Jährige war.

(RP)