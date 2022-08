Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in Kita und Lebensmittelgeschäft

Mönchengladbach In einem Fall hatte ein Zeuge drei Verdächtige beobachtet. Die Einbrecher sollen etwa 16 Jahre alt sein und an einem Kindergarten eine massive Holztür aufgebrochen haben.

Mindestens drei Täter sind in der Nacht zu Freitag, 5. August, gegen 3 Uhr in eine Kita an der Straße Am Martinshof eingebrochen. Um auf das Gelände zu gelangen, müssen die Einbrecher laut Polizeibericht zunächst über den Zaun geklettert sein. Am Gebäude brachen sie eine massive Holtzür auf und durchsuchten mehrere Räume und vor allem das Büro.