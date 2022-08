Tradition in Mönchengladbach : Beim Kuhlenfest wurde ordentlich gespendet

Mönchengladbach Um die 500 Menschen kamen zu dem Fest in Uedding. Mithilfe der Motivgläser und der Sponsoren kam eine stattliche Summe für die Grundschule Uedding zusammen.

Wer Alt oder alkoholfreie Getränke zu sich nehmen wollte, sollte vorab ein Motivglas (4 Euro) erwerben, das in diesem Jahr die Nierslandschaft des Neuwerker Künstlers Willi Wirtz zierte. Traditionsgemäß gab es Hannen Alt, das von Boltenchef Michael Hollmann gestiftet wurde. Sponsor war ebenfalls die Volksbank MG. Sie gab eine Geldspende, sodass 1000 Euro an den Förderverein der Katholischen Grundschule Uedding übergeben werden konnte. Musik gab es auch dieses Jahr nicht. Das erklärte Schmitz so: „Es ist der Sinn des Festes, dass die Menschen in Ruhe miteinander klönen, essen und trinken können.“