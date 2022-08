Am Aldi-Markt : Neue DHL-Packstation in Wickrath

Wickrath Die Packstation umfasst 116 Fächer, das bringt einige Vorteile. Außerdem soll mit dem neuen Standort eine strategische Partnerschaft gefördert werden.

Der Paketdienst DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue Packstation an der Beckrather Straße 65 in Wickrath in Betrieb genommen. Kunden können dort am Aldi-Markt nun rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.