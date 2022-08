Deutsche Meisterschaft im Boxen : Puri gewinnt den Titel, Ginkel holt Silber

Boxen In ihrem letzten Kampf der Karriere gewinnt Lisa Puri im Bantamgewicht die Deutsche Meisterschaft. Oliver Ginkel muss sich im Finale knapp nach Punkten geschlagen geben.

Für Lisa Puri dürfte es womöglich ein Deja-vu-Erlebnis gewesen sein: Letzter Kampf der Karriere, das Finale um die Deutsche Meisterschaft – und die Mönchengladbacherin holt den Titel. So war es bereits 2016, so war es nun auch in diesem Jahr. Bereits vor sechs Jahren hatte Puri ihre aktive Laufbahn mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Bantamgewicht bis 54 Kilogramm beendet, um dann während der Corona-Zeit doch wieder mit dem Boxsport anzufangen. Ihre Rückkehr führte sie nun erneut zu den Deutschen Meisterschaften nach Heidelberg, einmal mehr für die 36-Jährige mit dem krönenden Abschluss ihrer Karriere. „Ihre Kondition und ihrer Erfahrung waren die entscheidenden Faktoren“, sagt Karl-Heinz Hahn, Vorsitzender der Faustkämpfer Mönchengladbach, der Verein, in dem Puri einst das Boxen lernte und für den sie immer noch startet. In der Vorrunde traf Puri auf Anastasia Radunskia aus München, eine schwierige Gegnerin laut Hahn. „Das war ein Kampf auf Augenhöhe, Lisa wurde alles abverlangt. Ihr Credo ist aber: immer nach vorne, keinen Schritt zurück.“ Puri gewann die drei Runden schließlich nach Punkten, im Finale ging es gegen Ilknur Eryilmaz aus Reutlingen; zwei der drei Runden entschied Puri für sich. „Sie hat ihre Gegnerin ständig in Bewegung gehalten und sie zermürbt“, sagt Hahn.