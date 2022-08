Reitsportfestival des RFV Lobberich : Ilbertz siegt an ihrem Geburtstag

Ilbertz siegt an ihrem Geburtstag

Reiten Beim Reitsportfestival des RFV Lobberich gewinnt Kerstin Ilbertz mit ihrem Pferd „Locano“ den Großen Preis. Nach einer abwurffreie Normalrunde setzte sie sich als schnellste Reiterin im Stechen durch.

Im Vorfeld des 67. Reitsportfestivals des RFV Lobberich hatte Kerstin Ilbertz noch gesagt: „Ich werde versuchen, die Chance zu nutzen.“ Mit Abschluss des Wettbewerbs an der Lüthemühle lässt sich sagen: Ilbertz hat ihr Wort gehalten.

Bereits am Vortag gewann sie das Zwei-Phasen-Springen der Klasse S mit einem Stern, am Abschlusstag setze sie sich ebenfalls im mit 2750 Euro dotierten Zwei-Sterne-Springen mit Stechen um den Großen Preis der Volksbank Krefeld durch, mit einer Höhe von 1,45 Metern. Nachdem sie als eine von sieben Reitern mit ihrem 14-jährigen Pferd „Locano“ eine abwurffreie Normalrunde erreichte, gelang ihr im Stechen mit der schnellsten Rundenzeit von 41,11 Sekunden der Sieg – und das an ihrem Geburtstag.